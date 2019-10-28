Москва, , 15:08 — REGNUM В Москве задержаны подозреваемые в вооруженном грабеже. Двое жителей Северного Кавказа арестованы за хищение более 9 млн рублей. Установлено, что они могут быть участниками ограбления клиента банка на Павелецкой площади, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе МВД РФ.

Грабители Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия

Инцидент произошел на улице Зацепский Вал. Клиент кредитной организации вышел из нее с сумками, в которых находились денежные средства. В это время злоумышленники, выстрелив несколько раз в воздух, нанесли своей жертве телесные повреждения, после чего забрав деньги, скрылись с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». Подозреваемые в нем задержаны на улице Маршала Бирюзова. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста.

Стоит отметить, что в МВД не уточнили, жители какого именно субъекта Северо-Кавказского округа подозреваются в совершении разбоя.