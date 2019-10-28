Ташкент, , 15:07 — REGNUM Портал узбекистанских фильмов и сервиса по борьбе с плагиатом планируют создать в Узбекистане, сообщает 28 октября издание «Подробно.uz» со ссылкой на правительственную программу развития национального контента в интернете до 2022 года.

Отмечается, что единый информационный ресурс научных и образовательных данных будет запущен в июле 2020 года. Планируется, что сервис будет содержать архив рефератов, статей и диссертаций.

Кроме того, планируется создать мультимедийный портал «Спорт глазами детей», а также страницы в «Википедии» с информацией об известных узбекистанских спортсменах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане планируют запустить съемки англоязычного исторического телесериала «Султана» с участием голливудских актеров. Планируется, что съемки пройдут в Бухаре, Хиве и Самарканде.

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