Нью-Йорк, США, , 15:07 — REGNUM На аукционе в Нью-Йорке Pokemon-карта Pikachu Illustrator, выданная победителям конкурса комиксов в 1997 и 1998 годах, была продана за $195 тыс. Об этом 28 октября сообщил портал Kotaku.

Издание отмечает, что, таким образом, она сейчас является самой дорогой подобной картой. Всего их было выдано 39, однако считается, что в мире их осталось всего 10 штук, что делает карту «безумно ценной».

Последний раз Pikachu Illustrator была продана на торгах в 2013 году. Тогда покупатель выложил за неё 54 тыс. 970 долларов.

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