с.Староживотинное, , 14:58 — REGNUM Главный дом усадьбы Олениных постройки XVII века снесён в селе Староживотинном Рамонского района Воронежской области, об этом на странице в социальной сети написал воронежский краевед Павел Попов. Дом являлся объектом культурного наследия. В числе владельцев дома упоминаются и Веневитиновы.

«Увы, окончательно подтвердилось: снесен главный усадебный дом Олениных — объект культурного наследия в селе Староживотинном Рамонского района. В Петровскую эпоху здесь действительно обитали Веневитиновы», — уточняет краевед.

О том, что на территории усадьбы работают экскаваторы, сообщалось накануне — в соцсетях появились фотографии обломков старинного дома.

Усадьба XVII века была внесена в реестр объектов культурного наследия регионального значения: таким образом, собственник должен был поддерживать состояние строения в историческом виде.

Согласно данным историков, усадьба была создана в 1684—1686 годах, принадлежала семье Веневитиновых-Олениных. В числе собственников здания в последние годы — лесотехнический институт и воронежская епархия, которой усадьбу передали в 1993 году.