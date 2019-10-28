Новосибирск, , 14:56 — REGNUM В Новосибирской области в преддверии Дня народного единства, 1 ноября, пройдёт Большой этнографический диктант. Международная просветительская акция в районах региона состоится впервые. До этого она проходила только в Новосибирске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам заместителя министра образования Новосибирской области Марии Жафяровой, для этого организованы дополнительные площадки.

«Диктант проводится с 2016 года, и в нашем регионе ежегодно растёт количество участников, мероприятие пользуется все большей популярностью среди новосибирцев», — отметила Жафярова.

Отметим, что задания диктанта включают 30 вопросов. На написание даётся 45 минут. Результаты будут опубликованы на официальном сайте диктанта 12 декабря.

В 2018 году на 12 площадках в Новосибирске диктант писали более 600 человек.