Оренбург, , 14:56 — REGNUM В Оренбурге на ул. Пролетарской строительство торгового объекта ведется без разрешения. Об этом сообщила прокуратура города в Instagram.

В надзорном ведомстве строящийся объекта назвали самовольной постройкой. Начальнику муниципального департамента градостроительства и земельных отношений внесено представление требованием принять решение о сносе объекта.

Кроме того, действия юридического лица осуществляющего самовольное строительство, оценят в рамках кодекса административных правонарушений. Так, за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию предусмотрен штраф до 1 млн рублей.