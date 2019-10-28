Владикавказ, , 14:51 — REGNUM В Северной Осетии выявлены факты торговли продуктами питания с истекшими сроками хранения. Они установлены в трех магазинах города Беслана, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе прокуратуры по региону.

По данным ведомства, «просрочкой» торговали магазины «Магнит» (АО «Тандер»), «Марковский» и ТЦ «Владик». На прилавках этих торговых предприятий были обнаружены полуфабрикаты и молочные продукты с истекшими сроками годности.

Нарушение законодательства о защите прав потребителей и о качестве пищевых продуктов питания и их безопасности для здоровья человека, а также санитарно-эпидемиологического законодательства было наказано. В отношении виновных вынесено решение о привлечении к административной ответственности.