Нур-Султан, , 14:48 — REGNUM Национальный банк Казахстана планирует ввести ограничение на кредитование лиц, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Об этом 28 октября заявил глава финансового регулятора Ерболат Досаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, без введения этой меры возникнут новые проблемы с потребительскими займами. Досаев добавил, что законодательные инициативы будут внедрены до конца 2019 года по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, направленный на погашение потребительских кредитов уязвимых категорий граждан.

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