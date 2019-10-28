Новосибирск, , 14:48 — REGNUM В Новосибирске завтра, 29 октября, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ожидается дождь и ветер до 12−17 м/с, порывы до 22 м/с. Температура ночью до +8 °С, днём до +10 °С.

30 октября температура ночью от — 1 до +1 °С, днём до +4 °С, ветер ночью 8−13 м/с, днём — 5−10 м/с. Преимущественно без осадков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 октября, в Новосибирске дул порывистый ветер, местами до до 22 м/с, и шёл дождь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске порывистый ветер и дождь