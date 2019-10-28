с. Скворцово, , 14:38 — REGNUM В селе Скворцова Симферопольского района Крыма введён в эксплуатацию первый модульный пункт скорой помощи. Всего же до конца 2019 года на полуострове власти обещают открыть ещё 22 модульных подстанции скорой помощи. Об этом сообщает телеканал ОТР.

Главная особенность модульного сооружения — его дешевизна. Его стоимость составила 11 млн рублей. На все работы ушёл месяц. Существенно сэкономить время позволило то, что модуль является товаром и не требует согласования для его размещения в муниципалитетах.

«Если бы мы делали строительство капитальное со всеми документами с генплана — месяцев восемь-девять до года бы это заняло, а мы справились за месяц», — поясняет директор центра медицины катастроф и экстренной медицинской помощи Сергей Олиференко.

В здании, площадь которого превышает 120 кв. м, есть всё необходимое для работы врачей и других сотрудников станции — комната приёма пациентов, склад медикаментов, помещение для отдыха с душевой и кухней. Для машин скорой помощи предусмотрен гараж, в котором можно провести мелкий ремонт.

Добавим, что в 2020 году на строительство новых подстанций и фельдшерско-акушерских пунктов в Крыму будет выделено свыше миллиарда рублей.