Москва, 28 октября 2019, 14:37 — REGNUM Очень многие жители РФ не знают, какие льготы им полагаются, так как у них нет возможности оценивать и отслеживать соответствующие изменения в законодательстве, считает юрист, член комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Артем Кирьянов. Об этом он заявил 28 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги всероссийского опроса Общественной палаты России «Семейная политика: меры поддержки глазами семей», который показал, что свыше 35% семей с детьми в России не пользуются положенными им по закону льготами, поскольку не знают о них.
При этом Кирьянов заявил, что в РФ необходимо организовать отдельную юридическую поддержку слабозащищённых слоёв граждан, так как часто люди просто не знают, что в силу их нелегкого финансового положения они могут рассчитывать на юридические услуги. В связи с этим, по мнению юриста, государство должно взять на себя информационное обеспечение принимаемых законов.
Напомним, как сообщалось ранее, по данным финансового института развития в жилищной сфере «Дом.рф», начиная с 25 сентября 2019 года семьи, в которых трое и более детей, подали более тысячи заявлений на выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.