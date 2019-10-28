Москва, , 14:37 — REGNUM Очень многие жители РФ не знают, какие льготы им полагаются, так как у них нет возможности оценивать и отслеживать соответствующие изменения в законодательстве, считает юрист, член комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Артем Кирьянов. Об этом он заявил 28 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги всероссийского опроса Общественной палаты России «Семейная политика: меры поддержки глазами семей», который показал, что свыше 35% семей с детьми в России не пользуются положенными им по закону льготами, поскольку не знают о них.

«Очень многие жители РФ действительно не знают, какие льготы им полагаются, — сказал Кирьянов. — У них нет возможности оценивать и отслеживать изменения в законодательстве, которые говорят о том, что, например, с 1 января такого-то года будет введена такая-то льгота. Многие [многодетные] жители РФ не используют механизм налоговых вычетов, хотя имеют на это полное право. Здесь, конечно, необходимо адресное информирование людей о том, какие льготы, какие вычеты и какие блага им положены именно в связи с тем, что у них в семье двое или более детей. Это задача межотраслевая. Люди, которые подпадают под льготные условия, должны быть проинформированы хотя бы по месту регистрации. Какие-то информационные материалы должны им высылаться. Очень важно, что льготы имеют заявительный характер, но заявитель должен о них знать».

При этом Кирьянов заявил, что в РФ необходимо организовать отдельную юридическую поддержку слабозащищённых слоёв граждан, так как часто люди просто не знают, что в силу их нелегкого финансового положения они могут рассчитывать на юридические услуги. В связи с этим, по мнению юриста, государство должно взять на себя информационное обеспечение принимаемых законов.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным финансового института развития в жилищной сфере «Дом.рф», начиная с 25 сентября 2019 года семьи, в которых трое и более детей, подали более тысячи заявлений на выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.