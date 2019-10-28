Липецк, 28 октября 2019, 14:35 — REGNUM В Липецкой области Хлевенская районная больница получила новое современное диагностическое оборудование: цифровую рентгеновскую установку, колонофиброскоп и аппарат УЗИ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, по инициативе главы региона Игоря Артамонова на обновление оборудования в медучреждениях региона в 2019 году было выделено около 500 миллионов рублей.
По словам главного врача Хлевенской больницы Надежды Романовской, полученное оборудование позволит улучшить качество диагностики и выявления заболеваний у жителей муниципалитета.