Волгоград, , 14:39 — REGNUM 50-летнему жителю Октябрьского района Волгоградской области предъявили обвинение о склонении малолетнего пасынка к участию в террористической деятельности. Отчим, приверженец радикального ислама, несколько лет воспитывал ребёнка по особым религиозным канонам, показывал видеоролики и убеждал несовершеннолетнего уехать в Сирию, сообщили 28 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, обвиняемый заключил в 2010 году брак с местной жительницей, склонил супругу к своей вере и стал настаивать, чтобы семилетний сын женщины тоже стал мусульманином, насильно заставлял ребёнка совершать религиозные обряды по канонам радикального ислама. Родственники, в том числе родной отец мальчика, выступили против, и забрали его жить к себе. Спустя четыре года, несовершеннолетний вернулся в семью и вновь попал под влиянием отчима. Мужчина показывал подростку видеоролики об «Исламском государстве» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и убеждал мальчика отправиться в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы примкнуть к террористической организации, как только ему исполнится 15 лет. 17 июня 2016 года несовершеннолетний написал своему родственнику сообщение, в котором поделился, что намеревается в будущем принять участие в боевых действиях. Ребёнка изолировали от отчима, мужчину задержали сотрудники регионального УФСБ.

Свою вину обвиняемый не признает, он утверждает, что мальчик под давлением родственников его оговорил. Следствие по делу завершено, мужчине предъявлено окончательное обвинение. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.