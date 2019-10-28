Москва, , 14:57 — REGNUM Около 500 человек приняли участие в исторической реконструкции «Высадка морского десанта» в морском центре им. Петра Великого. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба департамента образования и науки столицы.

Реконструкция в честь 323-й годовщины создания российского флота прошла 26 октября на территории водной базы морского центра им. Петра Великого. Она была посвящена событиям Великой Отечественной войны. Организаторами мероприятия выступили военно-исторические клубы объединения «ВИО ГАРНИЗОН».

В рамках реконструкции участники увидели представление на тему высадки советских войск на берег, занятый силами фашистских захватчиков, и штурма базы «Пиллау», которая одна из последних держала оборону под Калининградом. С каждой стороны в реконструкции участвовало более 100 человек.

В программе также были экскурсии по кораблю, осмотр настоящей военной техники и оружия, мастер-классы по сборке автоматов и вязанию морских узлов, полевая кухня и концерт.

Руководитель морского центра им. Петра Великого Вячеслав Фетисов, отметил, что мероприятие может стать традиционным.