Москва, , 14:30 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») сообщил о реакции на его обращение в МВД в связи с роликами на одном из YouTube-каналов с геем и порноактрисой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Толстой обратился в МВД и Роскомнадзор с просьбой проверить видеоролики YouTube-каналa Real Talk на соответствие его контента нормам российского законодательства.

«Роскомнадзор ролики заблокировал сразу, видео было направлено на экспертизу. МВД возбудило дело об административном правонарушении по статье 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних); также, согласно ответу, материалы направлены в СК для рассмотрения видео на предмет наличия состава преступлений, предусмотренных УК РФ», — отметил Толстой в Facebook.

Дальше — зона ответственности правоохранительных органов, уточнил депутат Госдумы.

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