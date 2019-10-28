Чита, , 14:27 — REGNUM Около 20 детей из посёлка Ягодный Читинского района Забайкалья два месяца не могли ездить в школу. Водитель автобуса отказался возить детей на сломанной машине и уволился.

«Почти весь сентябрь и октябрь автобус не ходил. Водитель уволился, потому что нет запчастей на машину, плохая резина. Он сказал, что людей возить не будет. Тем более, детей», — цитирует жителя села ИА «Чита.Ру».

По словам сельчанина, родителям, у которых есть свои автомобили, удавалось возить детей в школу.

«Кто-то нанимал. У меня учатся трое детей, 600 рублей в день. Я повозил их 15 дней и всё — денег больше нет», — сказал житель села.

Он подчеркнул, что сейчас автобус ходит. Из ситуации власти вышли, просто наняв нового водителя. Возят детей в населённый пункт Сохондо, что в 12 км от Ягодного.

В забайкальском министерстве образования подтвердили, что автобус не ходил примерно до 10 октября.

Начальная школа в посёлке Ягодный закрылась больше десяти лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите впервые за последние 30 лет строят новую школу.