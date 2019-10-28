Москва, , 14:23 — REGNUM Треть российских семей, имеющих по закону право на определенные льготы, не пользуются ими не потому, что эти льготы в какой-то мере их не устраивают, а из-за того, что просто не слышали о подобных льготах вообще, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Сейчас информирование о возможности воспользоваться определенным перечнем льгот производится за счет раздачи буклетов, размещения информации на специализированных сайтах или стендах.

Но следует иметь в виду, что не все граждане РФ читают всё, что написано на тех или иных информационных стендах, не все берут рекламные буклеты (тем более, что последние, с навязчивой рекламой тех или иных услуг, уже набили оскомину гражданам), не говоря уже о том, что не у всех дома есть интернет. Особенно, если речь идет о многодетных семьях, живущих в отдаленных регионах.

Да и имея интернет не каждый станет искать соответствующую информацию на специализированных сайтах. Так что благое, вроде бы, начинание, попросту не доходит до конечного потребителя из-за сугубо формализованного подхода к информированию целевой аудитории данных преференций.

С другой стороны, следует признать, что государство тоже не проявляет особой настойчивости для того, чтобы донести до нуждающихся информацию о том, какие льготы им положены и как ими воспользоваться. Трудно сказать, является ли это следствием желания сэкономить, или объясняется косностью чиновников и невысокими профессиональными компетенциями тех, кто за данную тему отвечает.

Разумно бы выглядело более пристальное внимание уделять именно донесению необходимой информации о льготах непосредственно до целевой аудитории с использованием таких механизмов и технологий подачи информационного контента, которые бы минимизировали риски неполучения потребителем всех необходимых данных», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 35% семей с детьми в России не пользуются положенными им по закону льготами, поскольку не знают о них.

Читайте также: В России свыше 35% семей с детьми не пользуются льготами — опрос