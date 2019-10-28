Екатеринбург, , 14:58 — REGNUM На Урале вынесен приговор в отношении пятерых жителей Качканара, обвиняемых по степени и доли участия в заказном убийстве, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и угон автомобиля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Всех подсудимых Свердловский областной суд признал виновными в инкриминируемых им преступлениях. Трое взрослых граждан приговорены к длительным срокам лишения свободы от 13 до 15 лет каждому. Двое несовершеннолетних приговорены к восьми и семи с половиной годам соответственно.

По версии следствия, преступление произошло в ночь с 16 на 17 сентября 2018 года. Осенью прошлого года у 55-летней подсудимой возник преступный умысел убить своего сожителя. Своей идеей она поделилась со своим сыном и его супругой. После этого злоумышленники вовлекли в преступную деятельность двух подростков, которые в итоге подкараулили возле дома сожителя 55-летней подсудимой и жестоко расправились над ним.

Также несовершеннолетние были признаны виновными в угоне автомобиля, который они совершили незадолго до убийства.