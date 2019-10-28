Москва, 28 октября 2019, 14:16 — REGNUM В Госдуме видят множество вариантов, как донести информацию о льготах гражданам России.
«Вариантов, не требующих затрат, предостаточно: доносить информацию до льготников можно обязать как органы соцзащиты, так и администрации родильных домов или сотрудников МФЦ», — отметил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев.
В качестве примера он привел Алтайский край, где минсоцзащиты рассылает многодетным семьям СМС-сообщения о программе «Семейная ипотека» под 6%.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России действует программа льготного ипотечного кредитования для семей с детьми.