Москва, , 14:15 — REGNUM У Кремля нет каких-либо комментариев в связи с кончиной советского диссидента Владимира Буковского. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 октября.

«Нет, я никак не мог бы это прокомментировать. У нас нет комментария на этот счет», — ответил Песков.

Как передавало ИА REGNUM, Владимир Буковский после продолжительной болезни умер 28 октября в Кембридже в Великобритании. На Туманном Альбионе он проживал с 1976 года, когда его, как известного диссидента, СССР обменял на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

В 2015 году в Великобритании Буковского обвинили в изготовлении детской порнографии.