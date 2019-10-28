Редвуд-Сити, США, , 14:08 — REGNUM Некоторые геймеры посчитали, что в своей очередной публикации Electronic Arts намекнула на то, что она может вернуться в Steam. Об этом 27 октября сообщил портал PC Gamer.

https://twitter.com/EA/status/1187828019106238464

Компания разместила на своей официальной странице в Twitter небольшое видео, в котором запечатлена кружка с испаряющейся жидкостью. Геймеры посчитали, что таким образом компания даёт понять, что вскоре её игры могут вернуться в сервис Steam (Steam переводится с английского как «пар»).

Издание отмечает, что это не единственное доказательство возможного решения EA. Ранее пользователи обнаружили в сети тестовое приложение для запуска игр клиента Origin через Steam.

Напомним, ещё с момент релиза Battlefield 3 в 2011 году игры компании были доступны исключительно в её собственном сервисе Origin. Тогда же из Steam была отозвана игра Crysis 2, однако впоследствии она вернулась на платформу.

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