Бишкек, , 14:03 — REGNUM Международная просветительская акция «Географический диктант» состоялась на объединённой российской военной базе в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба военного объекта.

Участие в мероприятии приняли 160 человек, среди которых военные лётчики, юнармейцы и члены семей военнослужащих.

Каждый вариант диктанта состоял из 40 вопросов, разделённых на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов была составлена на основе общеизвестных фактов из географии, а вторая часть потребовала применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Отмечается, что в Центральном военном округе России акция «Географический диктант» была проведена на 263 площадках, зарегистрированных в воинских частях, учреждениях Вооруженных сил и военных комиссариатах.

В день написания географического диктанта в качестве ведущих были приглашены известные люди. На площадке управления Центрального военного округа диктант вёл Николай Рундквист — известный российский путешественник, писатель, географ и краевед.