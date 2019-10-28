Магас, , 13:56 — REGNUM Число жителей Ингушетии, ставших участниками акции «Географический диктант», превысило 2 тыс. человек. Пожелавшие проверить свои силы в географии писали его на 41 площадке, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе министерства образования республики.

По данным ведомства, среди участников диктанта были школьники и студенты, учителя, пенсионеры, сотрудники министерства образования и члены местного отделения Русского географического общества.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году число площадок для написания географического диктанта в Ингушетии увеличили с 36 (в 2018 году) до 41. В прошлом году в регионе в акции приняли участие 2626 человек.

Читайте также: В Ингушетии географический диктант пройдет на 41 площадке