Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM В Свердловской области с 25 по 27 октября сотрудниками Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы полиции задержаны 180 водителей севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Как уточнили в управлении, 21 водителю грозит уголовная ответственность за управление автомобилем в пьяном виде, так как они были задержаны повторно. Ещё 32 задержанных гражданина отказались от прохождения медицинского освидетельствования, и теперь им грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав.

Напомним, что в Свердловской области с 25 по 27 октября проходила профилактическая акция направленная на выявление нетрезвых водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за минувшие выходные произошло три дорожно-транспортных происшествия по вине пьяных водителей. В одном из таких ДТП погиб человек.

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