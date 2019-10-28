Мурманск, , 13:46 — REGNUM Тема пьянства за рулем стала завершающей на заседании мурманского правительства — губернатор Андрей Чибис решил напомнить коллегам о недопустимости употребления спиртных напитков при вождении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом для нравоучительной «лекции» стал инцидент, произошедший в одном из муниципалитетов Заполярья на минувших выходных: руководителя представительного органа власти одного из сотрудники ГИБДД поймали пьяным за рулём.

«Садиться, вне зависимости от статуса, в нетрезвом состоянии за руль — это преступление. Неотвратимой будет ответственность. Мне лично сообщат коллеги из УМВД. Я попросил», — заявил губернатор.