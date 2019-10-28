Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM К середине дня 28 октября сотрудники Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти получили 404 заявки о ДТП, сообщает отдел пропаганды ведомства. К тому же часу в пятницу, 25 октября, в петербургском регионе было зафиксировано 289 заявок о ДТП.

Значительный рост числа дорожных аварий связан с наступлением холодов и первыми снегопадами, которые сопровождаются гололедом на дорогах города и области.

Напомним, в последние дни октября в город Неве и в Ленинградскую область пришли заморозки. Воздух едва прогревается до 3 градусов, начиная с вечера воскресенья в разных частях региона идет снег.

«По состоянию на 13:00 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 404 заявки о ДТП. В основном, это дорожно-транспортные происшествия без пострадавших, с механическими повреждениями транспортных средств», — говорится в сообщении УГИБДД.

Отметим, в Ленинградской области снег с региональных трасс убирали почти сто единиц спецтехники. За вечер воскресенья и утро понедельника в регионе очистили от наледи почти 400 километров проезжей части и обочин. Кроме этого, с трасс убрано 127 деревьев, поваленных сильными порывами ветра.