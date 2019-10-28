Москва, , 13:42 — REGNUM Ускоренная процедура прошения о предоставлении убежища в Израиле вводится не только в отношении граждан России, но и в отношении граждан многих других стран. В этом ничего удивительного нет заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Аэропорт Бен-Гуриона llee_wu

«Надо понимать, что постоянный приток иммигрантов является довольно существенным ресурсом развития для государства Израиль с первых дней его существования.

Эмигранты не требовательны к оплате труда, зачастую готовы работать в кибуцах за еду, при этом часть из них является высококвалифицированными специалистами, в том числе и учеными, на подготовку которых в противном случае Израилю пришлось бы затратить огромные средства.

Некоторые приезжающие имеют капитал, который вкладывают в экономику страны. Кроме того, не имеющие связей в стране приезжие более охотно идут на военную службу, что впоследствии облегчает им карьеру.

Но еврейская диаспора не является неисчерпаемым источником таких мигрантов, уровень антисемитизма в мире существенно снизился в последние 70 лет, кроме того, экономическая ситуация во многих странах, традиционно поставлявших Израилю новых граждан, улучшилась, и, например, из России евреи возвращаются на «историческую Родину» не так охотно.

В силу этого облегчение приезда и легализации лиц, не имеющих этнических оснований на репатриацию, должно поддержать этот поток. К тому же, среди просящих убежище тоже нередко встречаются люди небедные», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 октября 2019 года власти Израиля ввели ускоренную процедуру прошения о предоставлении убежища гражданам Российской Федерации.

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