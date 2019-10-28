Грозный, , 13:40 — REGNUM Отца и сына в Чечне подозревают в мошенничестве на 14,450 млн рублей. Они устроили незаконный бизнес, покупая в рассрочку автомобили. Обманутыми от действий мошенников являются 15 человек, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе МВД по республике.

Как установлено, находившийся в тюрьме в городе Тюмени 43-летний Элбек М. по телефону организовывал покупку машин. На воле его аферу поддерживал отец Рамзан М.. Путем обмана они забирали автомобили, в том числе легковые и грузовики, якобы под условия рассрочной оплаты у жителей города Грозного, Грозненского, Шалинского, Гудермесского и Урус-Мартановского районов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В июне 2019 года младшего из них этапировали в Чечню, где ему и его отцу предъявили обвинение. Они признались в содеянном.

В настоящее время задержанные находятся в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается. СКР просит граждан, пострадавших от действий мошенников, обратиться с показаниями в следственные органы.