Североуральск, Свердловская область, , 13:33 — REGNUM В свердловском Североуральске после аварии на газопроводе газ первыми получили промышленные объекты и котельные. Об этом сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС».

28 октября «голубое топливо» также поступит в частный сектор. В таких домах его используют для отопления, поэтому оно жизненно необходимо. Что касается многоквартирных домов, им вернут газ последним.

В компании отмечают, что пуск газа в многоквартирные дома наиболее трудоёмкий. Специалисты должны будут получить доступ к газоиспользующему оборудованию.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 октября лесовоз протаранил газопровод. Из-за аварии 37 043 человека временно остались без газа. К 12:00 по местному времени 28 октября повреждённый участок был восстановлен. Идёт возобновление теплоснабжения и газоснабжения потребителей.

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