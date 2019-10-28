п. Родники, , 13:33 — REGNUM Жители посёлка Родники Белореченского района Краснодарского края, в котором в октябре торжественно открыли газопровод, остаются без тепла — газ не подвели к домам.

Деньги на газопровод жители собрали сами в 2017 году — более двух миллионов рублей. Была проведена экспертиза, все согласования. В октябре 2019 года в посёлке торжественно запустили газопровод.

Олеся Корниенко. «Люди полностью подготовили свои дома под газовое отопление: снесли печки, установили котлы, переоборудовали системы отопления. Были потрачены серьезные суммы на это, кому-то пришлось брать кредиты. Кроме этого, были оплачены работы на технологическую врезку домов в газовую систему, техусловия готовы, однако дома так и не подключают, говорят — ждите 9 месяцев «, — рассказала « России — Кубань » председатель кооператива жильцов «Газ-Родники»

Жители обращались в районную прокуратуру, которая выявила нарушения в действиях газовиков, однако дома по-прежнему остаются без газа.

Сейчас в ситуацию вмешалась депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Светлана Бессараб («Единая Россия»). Она обратилась в прокуратуру края для понуждения АО «Газпром газораспределение Краснодар» подключить дома жителей к газопроводу.

«Вскоре начнутся первые заморозки, но АО «Газпром газораспределение Краснодар» открыто нарушает права потребителей и ведет к срыву отопительного сезона в Белореченском районе. Мною направлено обращение в краевую прокуратуру с целью понудить газоснабжающую организацию подключить дома местных жителей в кратчайшие сроки. Вопрос поставлен на особый контроль», — заявила Бессараб.