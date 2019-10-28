Красногорск, , 13:33 — REGNUM В Московской области с начала 2019 года устранили свыше 9 тыс. нарушений норм порядка и благоустройства. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в пресс-службе Госадмтехнадзора региона.

Инспекторы надзорного ведомства вынесли 9875 постановлений по фактам нарушений чистоты, порядка и благоустройства. По словам начальника Госадмтехнадзора Олега Баженова, в Орехово-Зуеве устранили 675 проблем, в Клине — 648 нарушений, в Красногорске — 467 нарушений, в Серпухове — 447 нарушений, в Королеве — 285 нарушений.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области до конца 2019 года введут в эксплуатацию четырех спорткомплексов, оборудованных бассейнами.

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