Багдад, , 13:31 — REGNUM Останки, которые предположительно принадлежат главарю террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) Абу Бакру аль-Багдади, привезли на военную базу США в Ираке. Об этом 28 октября сообщает телеканал Al Sumariya.

По данным журналистов, останки были доставлены на военную базу Айн эль-Асад в иракской провинции Анбар.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сообщение о смерти аль-Багдади делались не раз. 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил очередные сообщения о ликвидации известного главаря террористов на территории Сирии.

28 октября Reuters сообщило, что выследить аль-Багдади якобы удалось благодаря наблюдению за его помощником.