Архангельск, , 13:23 — REGNUM Большинство преступлений, зарегистрированных в Архангельской области в этом году, совершили безработные. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Из 6524 человек, совершивших преступления, 62,4% не имели постоянного источника дохода или являлись безработными.

Напомним, за 9 месяцев на территории области было совершено 14 523 преступления, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Львиную долю преступлений составляют кражи и грабежи.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года уровень безработицы в Архангельской области вырос почти на 5%.