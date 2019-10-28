Черкесск, , 13:19 — REGNUM На Юге России и Северном Кавказе погода все еще не предвещает скорых сезонных природных катаклизмов. Днем в субъектах округа тепло и солнечно от + 16 до +23°С. В середине наступившей недели ожидается похолодание, но до минусовых значений температуры еще далеко.

Разве что в отдельных районах, преимущественно горных, в ночные часы может быть понижение до — 1 — 3 °C. Не предупреждают в спасательном ведомстве и о предстоящих гололедных явлениях, в связи с чем автомобилисты спокойно ездят пока на летней резине.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза смена комплекта летней резины на зимнюю должна происходить не позднее 1 декабря. Тогда как научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил 15 октября, что для смены автомобильной резины нужно ждать устойчивой холодной погоды.

С учетом такого расклада мнений и ситуации с погодой ажиотажа у шиномонтажных мастерских на Юге России и Северном Кавказе нет. А те водители, которые все же поспешили поменять резину, отмечают, что цены пока вполне демократичные — за смену одного колеса вместе с балансировкой на отечественную автомашину, например, в Карачаево-Черкесии берут 400 рублей.