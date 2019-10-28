Махачкала, , 13:20 — REGNUM Порядка 17 млн рублей, спрятанных в автобусе, нашли пограничники на пункте пропуска в Дагестане. Купюры изъяли и направили на экспертизу, пишет 28 октября ТАСС.

Деньги были обнаружены накануне вечером на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» при досмотре автобуса, следовавшего через государственную границу в направлении Азербайджана. Брикеты с купюрами были разложены по разным отсекам салона.

Автобус отогнали на штрафстоянку, водители в настоящее время задержаны до выяснения всех обстоятельств.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Московской области и Дагестане была пресечена деятельность преступного сообщества, члены которой подделывали купюры в 20 регионах России. Сотрудниками ФСБ было задержано 30 человек.