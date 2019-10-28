Подольск, Московская область, , 13:15 — REGNUM В микрорайоне Климовск горокруга Подольск появится новая школа на 825 мест. Об этом сообщает 28 октября пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По словам министра стройкомплекса региона Владимира Локтева, школа задумана как здание переменной этажности общей площадью 13,5 тыс. м кв. В учебном заведении будет 33 класса, столовая, спортивные залы, актовый зал, лаборатории, мастерские, библиотека, медицинский пункт, административные помещения. В данный момент в здании ведутся отделочные работы. Завершить строительство планируется до конца 2019 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чехове построят новую общеобразовательную школу на 825 мест. Строительство планируется завершить в 2021 году.

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