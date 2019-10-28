Самара, , 13:21 — REGNUM Губернатор Самарской области предложил ввести новую меру поддержки семей с детьми. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в следующем году каждая семья в Самарской области, в которой родился первый ребенок, будет получать подарочный комплект детских принадлежностей стоимостью 10 тысяч рублей.

Отмечается, что новая мера поддержки будет реализовываться в рамках всероссийской акции «Подарок новорожденному».