Екатеринбург, , 13:10 — REGNUM В столице Среднего Урала организуют реновацию промышленных территорий. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает «Ура.ру».

По словам градоначальника, реновация промзон будет проходить с сохранением рабочих мест. Сейчас рассматриваются проект реновации по Уралмашзаводу, ЖБИ, Сортировки и завокзальной части Екатеринбурга.

«Строительство домов рядом с промзонами — сложная вещь, но город должен развиваться», — сказал Высокинский.

Проект планировки территории Уралмашзавода будет готов примерно через полгода. После этого власти определяться с застройщиком данной зоны. Реновация затронет не всю территорию завода, а лишь её часть.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможной застройке участков Уралмашзавода было заявлено в проекте генплана развития города до 2035 года. Тем не менее, документ еще будет проходить стадию общественных обсуждений и может быть изменён.

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