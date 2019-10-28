Екатеринбург, , 13:09 — REGNUM В Екатеринбурге стартует шестой чемпионат профессионального мастерства по методике WorldSkills. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Соревнования по рабочим специальностям высокотехнологичных отраслей производства пройдут на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» с 28 октября по 1 ноября. Для участия в них заявились более 700 конкурсантов из 39 ведущих российских корпораций и промышленных предприятий. Соревнования будут проведены по 48 специальностям.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс профессионального мастерства по международной методике WorldSkills проводится в Екатеринбурге с 2014 года. На первых подобных соревнованиях приняли участие 166 конкурсантов, которые состязались в 11 компетенциях.

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