Улан-Удэ, , 13:04 — REGNUM В Бурятии действуют правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства социальный защиты республики.

Как поясняют в ведомстве, на поддержку имеют право мать или отец, у которых есть ипотека и у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети. Они могут получить не более 450 тыс. рублей, которые направляются на погашение задолженности по основному долгу, либо на погашение процентов.

«Чтобы получить деньги, необходимо направить в банк для проверки документы о соответствии ипотечного кредита правилам программы. Затем кредитор отсылает их в АО «ДОМ.РФ». Если данные верны, то «ДОМ.РФ» переводит в банк средства для полного или частичного погашения ипотеки в пределах 450 тыс. рублей», — сообщили в министерстве.

Для этого заявителям необходимо написать заявление о погашении кредиты, документы, удостоверяющие личность и гражданство заёмщика и его детей, документы, подтверждающие материнство или отцовство, а также подтверждающие предоставление ипотеки и приобретение жилого помещения или земли под индивидуальное жилищное строительство.

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