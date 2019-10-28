Одинцово, Московская область, , 13:02 — REGNUM В Подмосковье задержали организаторов незаконной свалки в селе Жаворонки Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Незаконную свалку планировали устроить на прибрежной полосе реки Малая Вяземка. Для перевозки отходов использовали шесть самосвалов, изъятых инспекторами регионального эконодазора совместно с сотрудниками ОМВД России по Одинцовскому городскому округу. Технику отправили на спецстоянку, водителей оштрафовали. Возбуждено дело об административном правонарушении. После лабораторного анализа проб отходов рассчитают ущерб, нанесенный окружающей среде.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье задержали с поличным организаторов нелегальной свалки в сельском поселении Никоновское Раменского округа.

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