Москва, , 12:39 — REGNUM 14 индонезийских студентов из провинции Папуа прибыли в Россию для обучения по стипендиальной программе правительства РФ. Их прибытие приветствовали представители посольства Индонезии в Москве и индонезийской студенческой ассоциации в России (Пермира), в пятницу, 25 октября. Об этом сообщили ИА REGNUM в посольстве Индонезии в Москве.

Долгое путешествие из Папуа в Джакарту, а затем в Москву не убавило энтузиазма ребят, многим из которых (11 человек) предстоит долгая дорога из Москвы до города, где предстоит учиться.

География ВУЗов, которые приняли студентов из Папуа, довольно обширна: Москва, Калининград, Тула, Санкт-Петербург, Казань, Орёл, Воронеж, Волгоград, Петрозаводск, Череповец, Томск.

Программы обучения и специальности также отличаются разнообразием, так в бакалавриате и магистратуре ребята с Папуа будут учиться по направлениям: экологическая инженерия, химия, международные отношения, политология, педагогика, теология, психология, музейное дело и культура, антропология. В первый год всем предстоит обучение на подготовительных факультетах, где их ждут интенсивные занятия по русскому языку.

Прежде чем отправиться в города России для прохождения обучения прибывшие студенты заехали в посольство, где их приветствовали заместитель главы представительства Индонезии в России и Белоруссии Азиз Нурвахьюди и Арнольд Соу, представитель индонезийской студенческой ассоциации в России «Пермира», ответственный за приезд новых студентов.

Ресина Локбере, одна из прибывших студенток, которой предстоит учиться в Орловском государственном университете, сказала, что была очень впечатлена теплым приемом посольства и индонезийских студентов в России.

«Мы очень признательны за теплый семейный приём, столь свойственный нам, индонезийцам», — сказала Ресина на встрече в посольстве.

Она также поблагодарила посольство и индонезийских студентов в России за всестороннее содействие прибытию группы ребят с Папуа, а также готовность помочь при возникновении любых сложностей в процессе обучения.

«Мы надеемся, что теперь мы под надежной защитой, так как уже стали членами большой семьи индонезийского посольства и Индонезии в России в целом», — сказала Ресина.

Азис Нурвахьюди не скрывал своей радости и гордости, приветствуя ребят с Папуа, и напомнил им, что с этого момента они являются послами индонезийской нации, задача которых продвигать интересы Индонезии за рубежом, в частности в России.

Азис Нурвахьюди также сказал о необходимости всегда поддерживать доброе имя и положительный образ индонезийской нации и государства, а также о важности укрепления единства и братства. Также дипломат выразил надежду на то, что ребятам удастся быстро адаптироваться в России и всецело отдаться главной цели и задаче — получению образования.

«Мы надеемся, что индонезийские студенты смогут успешно учиться в России и вернувшись на родину смогут многое сделать для своей страны, а также укрепить отношения между народами Индонезии и России», — сказал Азис Нурвахьюди.

Ежегодно российское правительство предоставляет 160 стипендий индонезийским гражданам для обучения в российских высших учебных заведениях, как по программам бакалавриата и магистратуры, так и в аспирантуре. В настоящий момент около 650 индонезийских студентов учатся в самых разных уголках России от Калининграда и Санкт-Петербурга на западе до Иркутска, Хабаровска и Владивостока на востоке.

Новые студенты из разных регионов Индонезии, получившие возможность учиться по государственной квоте в России, постепенно приезжают в Россию с сентября 2019 года. В этом учебном году ожидается приезд еще нескольких групп студентов, которых также тепло будут встречать представители посольства и студенческой ассоциации «Пермира».