Токио, , 12:40 — REGNUM В Японии провели телефонный опрос на тему отношений Сеула и Токио. Об этом сообщает KBS со ссылкой на японскую медиакорпорацию The Nihon Keizai Shinbun.

Согласно результатам опроса, проведенного в период 25 по 27 октября среди 1029 человек старше 19 лет, 69% опрошенных считают, что с улучшением отношений между Сеулом и Токио можно повременить, однако 19% респондентов думают, что правительство Японии «пойдет на попятную».

С другой стороны, согласно опросу, проведенного в период с 30 августа по 1 сентября, 67% респондентов, считают, что не нужно торопиться улучшать отношения с Южной Кореей, что на 2% ниже по сравнению с новым опросом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Республики Корея обязал японские компании выплатить компенсацию гражданам Южной Кореи за принуждение к бесплатному труду в годы Японской оккупации. Однако согласно официальной позиции правительства Японии, все вопросы, включая выплату компенсаций, были урегулированы в 1965 году.