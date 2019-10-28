Волгоград, , 12:25 — REGNUM Партии крупного рогатого скота отказано в перемещении через Волгоградскую область. По документам, из Республик Казахстан сопровождающие везли 40 животных, однако ветеринарные инспекторы насчитали в автомобиле 65 голов, сообщили 28 октября в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Нарушителей выявили в двухстороннем автомобильном пункте пропуска «Полынный». Партия крупного рогатого скота следовала из Республики Казахстан в Республику Армения через Волгоградскую область. Ветеринарные сопроводительные документы были выданы на 40 голов. В действительности отправитель поместил в автомобиль 65 животных.

Инспекторы Россельхознадзора составили акт возврата и акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках. Всю партию вернули отправителю.