Анастасия Шарова, 31 октября 2019, 16:47 — REGNUM

Иван Шилов © ИА REGNUM

Репатриа́ция (от лат. repatriate) — возвращение на родину.

Термин обычно употребляется в отношении военнопленных, перемещённых лиц, беженцев, эмигрантов, возвращения территорий вместе с населением с восстановлением в правах гражданства, незаконно аннексированных в результате распада государств, возвращения в страну проживания».

— Википедия

Вот совсем недавно, 18 сентября 2019 года, председатель правительства РФ Д. А. Медведев для создания единого кампуса СПбГУ дал поручение: Минфину, Минэкономразвития и Минобрнауки — выделить СПбГУ на проектирование единого кампуса СПбГУ в 2020—2021 годах 430 млн руб. Университету — завершить к 31 января 2020 года первый этап технологического и ценового аудита проекта. Тем самым переезд университета, окончательный и бесповоротный, перестал быть предметом пересудов и кухонных разговоров и перешел в стадию реального проекта.

В состав рабочей группы по разработке концепции создания единого кампуса СПбГУ входили:

  • министр экономического развития РФ
  • министр образования и науки РФ
  • представители федеральных органов исполнительной власти
  • представители органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области
  • должностные лица СПбГУ
Дмитрий Медведев в СПбГУ
Дмитрий Медведев в СПбГУ
Government.ru

Правда, одно это уже вызывает… ну, скажем так, некоторое недоверие, равно как и вопросы:

  • Сколько участников рабочей группы закончили Санкт-Петербургский/Ленинградский государственный университет?
  • Сколько участников рабочей группы вообще имеют к Санкт-Петербургу/Ленинграду хоть какое-нибудь отношение?
  • А где участие или хотя бы мнение не должностных лиц, а тех, кто, собственно, образует университет, преподавателей и студентов?

Сейчас, правда, проект ну не то, чтобы приостановили, но немного замедлили. Не без участия протестовавшей университетской и городской общественности. Проект переезда Санкт-Петербургского государственного университета из центра на окраину города необходимо обсудить с сотрудниками вуза, заявил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. «Вопрос должен быть обсужден в университете. В конце концов, университету нужно будет двигаться и развиваться. Университету и городу», — сказал Котюков. Он добавил, что министерство готово подключиться к диалогу.

И тут возникают некоторые сомнения:

  1. Редко у нас протесты заканчиваются чем-то конструктивным. Нужны уже совсем радикальные меры…
  2. Вдруг выяснилось, что проект нужно обсуждать внутри университета, вариант «без меня меня женили» не пройдет. А что, сразу это не было очевидно? Все-таки 50 тысяч человек только непосредственно имеющих отношение к университету, а еще семьи друзья, обслуживание инфраструктуры… Хочу напомнить, что в небезызвестном Пикалево население — 20 тысяч…
  3. Вообще-то проект обсуждался. Ну, не то чтобы внутри университета, но рядом и над.

За год с небольшим до описываемых событий на заседании попечительского совета СПбГУ 25 июня 2018 года была одобрена концепция создания единого кампуса СПбГУ, предусматривающая размещение рядом с кампусом СПбГУ технологической долины. С персоналиями этого самого совета можно ознакомиться здесь. Я бы сказала, что к некоторым его членам есть вопросы по поводу успешности и прозрачности всякого рода многомиллиардных проектов.

Так что, как всегда, срочно и уже почти вчера, к 31 января 2020 года необходимо завершить первый этап технологического и ценового аудита проекта. Я бы, пожалуй, еще университет как-нибудь переименовала. В не менее срочном порядке. Это, говорят, в наших реалиях очень способствует началу новой жизни. С чистого листа. Перерождению, так сказать. Но я опять отвлеклась.

Военная академия тыла и транспорта имени А. В. Хрулёва
Военная академия тыла и транспорта имени А. В. Хрулёва
Peterburg23

Порочность идеи первого переезда университета за Старый Петергоф стала очевидна практически сразу. И разговоры о возвращении, естественно, тоже начались сразу. Говорят, на волне демократической эйфории Ленсовет помышлял в 1990 году вернуть университет в город, но денег уже не было, Борис становился всё более неправ, так что не случилось. Но вот в 2011 году произошло странное. «Давняя мечта многих универсантов стала реальной. Во вторник 17 мая 2011 года на заседании президиума кабинета министров премьер-министр РФ Владимир Путин поручил Минэкономразвития, Минобрнауки и Минобороны решить вопрос о передаче СПБГУ земельных участков и зданий Военной академии тыла и транспорта имени А. В. Хрулева, принадлежащие сейчас Министерству обороны».

То есть встал вопрос о возвращении университета в Санкт-Петербург и воссоединение его на Васильевском острове. «Новость о возможном переезде естественно-научных факультетов на Васильевский остров вызвала широкий резонанс среди сотрудников и студентов СПбГУ».

«Ситуация, при которой СПбГУ разбросан по нескольким площадкам, более чем по 300 зданиям, очень осложняет работу университета, ведь он — единый организм. Идея создания компактного комплекса прорабатывалась в университете постоянно, но воплотить ее стало возможно только благодаря особому статусу СПбГУ. Важное решение правительства сопоставимо по значимости с получением этого статуса. Следствием объединения университета на Васильевском острове станет повышение популярности естественно-научных факультетов. Не секрет, что сейчас многих абитуриентов и их родителей отпугивает перспектива учебы в Петергофе, и наши потенциальные студенты уходят».
Профессор СПбГУ Роберт Александрович Эварестов, зав. каф. квантовой химии химфака
«Отрыв от Петербурга сильно ударил по четырем факультетам, но о возвращении на Васильевский только мечтали — было понятно, что это потребует политической воли и больших затрат и вряд ли состоится в скором будущем. Но мечты иногда сбываются, и это замечательная новость! Конечно, возвращение будет непростым, каким был и переезд в Петергоф десятилетия назад. Но отдача будет гораздо сильнее, и усилия быстро окупятся. Мы возвращаемся!».
С. К. Смирнов, математик, лауреат Филдсовской премии
Матмех СПбГУ
Матмех СПбГУ
sk

Можно продолжать цитировать заслуженных выпускников и преподавателей университета. Что же опять не получилось? Если (вдруг, как оказалось) есть деньги, есть возможности для проектирования таких сложных и больших объектов, почему не вернуться к этому плану и не сосредоточить университет в городе, более того, в его центре? Не хватит места — что там с идеей о намывных территориях на том же Васильевском 2013 года?

Передумали в пользу коммерческой застройки? (а ну как после «Строительства ООО «Газпром межрегионгаз» газопровода высокого давления от ГРС «Шоссейная-2» до ГРС «Южная ТЭЦ», строительства линии электроснабжения от подстанции «Пушкин-Южный» и подключения к водопроводной станции города Колпино и очистным сооружениям города Пушкина» эти территории тоже внезапно обретут коммерческую привлекательность, несопоставимую с какой-то там эфемерной научной и образовательной значимостью университета?) Почему вместо того, чтобы привести в порядок то, что есть, нужно опять перевозить, причем в чистое поле, и начинать с нуля с неясными перспективами? Ведь стоит переезду начаться, а деньгам закончиться (неужели для подобных подозрений нет оснований?!), как университет уже ничего не спасет. Не говоря уже о таком очень частом аргументе:

«Перспектива учиться на Васильевском острове, в самом сердце Петербурга, стала лично для меня решающим аргументом в пользу СПбГУ. Поверьте, никакой хрустальный дворец в совхозных полях не сравнится по силе притяжения с исторической средой и драйвом великого города».
Выпускник СПбГУ и соучредитель Института территориального планирования «Урбаника» Александр Холоднов

Никто не спорит, единым университетом учиться, работать и жить, несомненно, удобнее и эффективнее. Вопрос только, где, как и какой ценой. Так почему же не вернуться? Плохая примета? Тогда, может быть, давайте выпустим в Зашушарье кота. Где он ляжет, там и будем строить ректорат.

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