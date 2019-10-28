Луганск, , 12:27 — REGNUM Российское гражданство получили уже более 30 тыс. жителей ЛНР, заявил 28 октября глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью «РИА Новости».

Российский паспорт Максим Додонов © Красная Весна

«На сегодняшний день более 30 тысяч жителей республики уже получили паспорта Российской Федерации, еще 50 тысяч подали соответствующие документы», — рассказал он.

По оценке главы ЛНР, к концу 2019 года число людей, инициировавших получение российского гражданства, превысит 100 тыс. человек.

Напомним, в конце апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства жителями ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2019 года электронная очередь на получение паспортов России и ДНР насчитывала более 130 тыс. человек. Из них более 30 тыс. человек захотели получить паспорт РФ.

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