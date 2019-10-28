Наньчан, Китай, , 12:17 — REGNUM Прямой авиамаршрут был запущен между столицей провинции Цзянси городом Наньчаном на востоке Китая и японской Осакой, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Оператором рейса выступает китайская авиакомпания Shenzhen Airlines. Новый маршрут станет первым прямым между провинцией Цзянси и Японией. Вылет из Наньчана будет осуществляться ежедневно в 9:00 по местному времени и приземляться в Осаке в 12:30 по местному. Обратный рейс будет вылетать из Осаки в 14:00 и приземляться в Наньчане в 16:20.

Отметим, что в настоящее время провинции Цзянси имеет 10 международных авиамаршрутов, включая рейсы до Сиануквиля в Камбодже, Мандалая в Мьянме и Дананга во Вьетнаме.