Пекин, , 12:11 — REGNUM Мощнейшая за осень буря прокатилась над некоторыми районами Пекина после прихода холодного воздуха, сообщили в местном метеорологическом бюро, передает 28 октября агентство Синьхуа.

Скорость ветра урагана, который прокатился по восьми районам Пекина, достигала 88 км/ч. Всего за два часа концентрация загрязняющих частиц PM10 в воздухе достигла 400 микрограммов на кубометр, видимость В Пекине улучшилась только к обеду 28 октября. Максимальная температура воздуха достигла 15 градусов Цельсия в городе, ночью прогнозируется похолодание до 2 градусов. В городе объявлен «синий» уровень погодой опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, около 110 млн человек пострадали в Китае из-за разгула стихии за первые три квартала 2019 года.

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