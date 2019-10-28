Пермь, , 12:07 — REGNUM В Перми 27 октября подрядные организации, занятые в уборке улично-дорожной сети, приведены в режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Спецрежим связан с неблагоприятным прогнозом погоды. Автомобилистам напоминают о необходимости заменить летнюю резину на зимнюю.

Напомним, в Перми 28 октября ожидается дождь и сильный ветер. Стоит отметить, в ночь на 28 октября на севере региона значительно похолодало, прошли снегопады. На юге края и в Перми утром 28 октября отмечено потепление и усиление ветра. В столице Прикамья прогнозируют умеренный дождь (3−4 мм осадков) при прохождении теплого фронта. В ночь на 29 октября ожидается прояснение и понижение температуры воздуха до −5…−7°.

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