Москва, , 12:06 — REGNUM Более 1200 специалистов различных медицинских профилей приняли участие во всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней», которая прошла в Москве. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Сеченовского университета.

Мероприятие проходило 24−25 октября 2019 года в здании Российской академии наук. Конференцию посетили специалисты из России, Казахстана, Белоруссии, Германии, Нидерландов, Дании, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана, Польши.

Ключевыми тематическими направлениями конференции стали актуальные аспекты профилактической медицины и общественного здоровья. При этом были рассмотрены вопросы профилактики не только инфекционных болезней, но и неинфекционной патологии.

Особое внимание было уделено вопросам вакцинопрофилактики актуальных инфекций, расширению национального календаря прививок, разработке региональных и внедрению корпоративных календарей прививок как «технологии управления здоровьем работающего населения». Выступающие отметили, что вакцинация должна стать нормой социальной жизни, причем на всем её протяжении. Вопрос о том, что должен быть разработан отдельный календарь прививок для взрослого населения, уже не первый раз поднимается специалистами в области иммунопрофилактики.

Также были затронуты проблемы модернизации отечественного производства вакцин и необходимости скорейшего внедрения российских вакцин с полным циклом производства, как одного из основных компонентов биологической безопасности страны.

Читайте также: В России пообещали совершить переворот в регенеративной медицине